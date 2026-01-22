Milano 9:39
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/01/2026

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Modesto recupero sui valori precedenti per il FTSE Mid Cap, che conclude in progresso dello 0,35%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 61.089, con il supporto più immediato individuato in area 59.895. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 59.427.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
