Esprinet, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - Il Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo nel Sud Europa
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026, con le date di partecipazione ad alcuni eventi. Giovedì 26/02/2026 Appuntamento
: Partecipazione alla IT Conference 2026, organizzata da Intesa Sanpaolo Mercoledì 11/03/2026 CDA
: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2025 Martedì 17/03/2026 Appuntamento
: Partecipazione alla Mid & Small | Paris Conference, organizzata da Virgilio IR Martedì 24/03/2026 Appuntamento
: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa Italiana Giovedì 23/04/2026 Assemblea
: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato 2025 Mercoledì 06/05/2026 Appuntamento
: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Annual Conference, organizzata da TP ICAP Mercoledì 13/05/2026 CDA
: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2026 Martedì 30/06/2026 Appuntamento
: Partecipazione alla Mid & Small | Virtual Conference, organizzata da Virgilio IR Mercoledì 09/09/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2026 Mercoledì 11/11/2026 CDA
: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2026