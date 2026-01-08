Milano 17:35
Esprinet, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Esprinet, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - Il Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo nel Sud Europa ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026, con le date di partecipazione ad alcuni eventi.


Giovedì 26/02/2026
Appuntamento: Partecipazione alla IT Conference 2026, organizzata da Intesa Sanpaolo

Mercoledì 11/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2025

Martedì 17/03/2026
Appuntamento: Partecipazione alla Mid & Small | Paris Conference, organizzata da Virgilio IR

Martedì 24/03/2026
Appuntamento: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa Italiana

Giovedì 23/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato 2025

Mercoledì 06/05/2026
Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Annual Conference, organizzata da TP ICAP

Mercoledì 13/05/2026
CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2026

Martedì 30/06/2026
Appuntamento: Partecipazione alla Mid & Small | Virtual Conference, organizzata da Virgilio IR

Mercoledì 09/09/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2026

Mercoledì 11/11/2026
CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2026
