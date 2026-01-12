"Open Fiber la scelta che ti premia" per 100 mila famiglie toscane

(Teleborsa) - La fibra ottica diè arrivata in Toscana. La rete ultraveloce, nei 62 comuni coinvolti nell'iniziativa, raggiunge 100 mila unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Abruzzo. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, la Regione Toscana oggi è dotata di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", affermaGrazie all'iniziativatutti gli utenti residenziali di Anghiari, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Sansepolcro, Talla, Terranuova Bracciolini, Barberino Tavarnelle, Empoli, Firenzuola, Gambassi Terme, Lastra a Signa. Londa, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Campagnatico, Civitella Paganico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano, Cecina, Porto Azzurro, Rio, San Vincenzo, Camaiore, Fosciandora, Massarosa, Pieve Fosciana, Stazzema, Villa Collemandina, Casale Marittimo, Castelfranco di Sotto Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Terricciola, Vecchiano, Uzzano, Montemurlo, Buonconvento, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Pienza, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Torrita di Siena e Trequanda che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 gennaio 2026 potranno ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante.