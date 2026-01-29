Friends, PMG Italia chiude il 2025 con performance solide e cassa in miglioramento

(Teleborsa) - Friends
, veicolo di investimento dedicato all’impact investing e al supporto delle PMI italiane nel passaggio generazionale, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso visione della stima di pre-chiusura dei principali indicatori economici e finanziari consolidati gestionali al 31 dicembre 2025 di P.M.G. Italia società oggetto dell'accordo vincolante
sottoscritto dalla società in data 22 dicembre 2025.I risultati preliminari del 2025 di PMG
confermano in modo chiaro la tesi industriale e sociale alla base della strategia di Friends: investire in imprese ad alto valore per la comunità, caratterizzate da modelli di business solidi su cui fare leva per scalare la crescita e di conseguenza l’impatto positivo sulla comunità. Tale approccio è supportato dal “modello FRIENDS” ideato per garantire un autentico allineamento di interessi tra promotore e investitori, consentendo di coniugare in modo virtuoso impatto sociale, redditività e crescita sostenibile.
Al 31 dicembre 2025 i Ricavi delle vendite
risultano compresi tra Euro 14,1 milioni e Euro 14,7 milioni rispetto a Euro 14,1 milioni conseguiti nell’esercizio precedente. Il Valore della Produzione risulta compreso tra Euro 15,5 milioni e Euro 16,1 milioni, rispetto a Euro 15,6 milioni al 31 dicembre 2024.
Si conferma nel 2025 la significativa redditività del Gruppo PMG con un’EBITDA che risulta compreso tra Euro 3,2 milioni e Euro 3,8 milioni, rispetto a Euro 3,5 milioni al 31 dicembre 2024 e una marginalità (EBITDA rispetto ai ricavi delle vendite) compresa tra 22,9% e 26,1% rispetto al 25% al 31 dicembre 2024.
L’EBITDA Adjusted
, simulando gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 quantificati in Euro 1,2 milioni, risulta essere compreso tra Euro 4,4 milioni e Euro 5,0 milioni.
Al 31 dicembre 2025, l’Indebitamento Finanziario Netto
(IFN) è cash positive per un importo compreso tra Euro 2,1 milioni e Euro 2,7 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2024. Il dato include un debito verso soci per dividendi da distribuire pari a Euro 1,9 milioni, derivante dalla delibera dell’Assemblea dei soci del 31 dicembre 2025, che ha approvato la distribuzione di un dividendo complessivo di Euro 2,0 milioni, di cui Euro 0,1 milioni già corrisposti. La generazione di cassa nel 2025 è pertanto stimata in un intervallo compreso tra Euro 1,9 milioni e Euro 2,5 milioni.
In linea con quanto indicato per l’EBITDA, considerando gli effetti dell’IFRS 16 (pari a Euro 2,5 milioni a livello patrimoniale), l’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted al 31 dicembre 2025 risulta compreso tra Euro 0,4 milioni cash negative e Euro 0,2 milioni cash positive.