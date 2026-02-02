Milano 17:35
Doxee, balzo dei ricavi e redditività raddoppiata nel 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Doxee, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in ambito ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, ha esaminato i principali dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025. I risultati evidenziano ricavi delle vendite in crescita di oltre il 15%, attestandosi in un range compreso tra 30,7 e 31,0 milioni di euro, rispetto ai 26,5 milioni registrati nell'esercizio precedente.

La performance è stata trainata in particolare dall'area DACH (Germania, Austria e Svizzera) e dal positivo andamento del mercato italiano, grazie al riposizionamento strategico sul segmento top enterprise.

Sotto il profilo della redditività, il Gruppo ha registrato un EBITDA compreso tra 6,0 e 6,2 milioni di euro, segnando un forte incremento rispetto ai 2,9 milioni del 2024. Questo significativo miglioramento della marginalità è attribuibile alla scalabilità del modello di business al crescere dei volumi e all'efficacia delle misure di efficientamento operativo introdotte dal management.

Si segnala inoltre un deciso miglioramento dell'Indebitamento Finanziario Netto, previsto tra 13,9 e 14,4 milioni di euro, in netta riduzione rispetto ai 19,3 milioni del 31 dicembre 2024. Tale risultato testimonia la capacità del Gruppo di generare flussi di cassa operativa positivi, consolidando la struttura finanziaria della società.
