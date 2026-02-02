Doxee, balzo dei ricavi e redditività raddoppiata nel 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Doxee
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in ambito ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, ha esaminato i principali dati preconsuntivi
consolidati al 31 dicembre 2025. I risultati evidenziano ricavi
delle vendite in crescita di oltre il 15%, attestandosi in un range compreso tra 30,7 e 31,0 milioni di euro
, rispetto ai 26,5 milioni registrati nell'esercizio precedente.
La performance è stata trainata in particolare dall'area DACH
(Germania, Austria e Svizzera) e dal positivo andamento del mercato italiano, grazie al riposizionamento strategico sul segmento top enterprise.
Sotto il profilo della redditività
, il Gruppo ha registrato un EBITDA
compreso tra 6,0 e 6,2 milioni di euro
, segnando un forte incremento rispetto ai 2,9 milioni del 2024. Questo significativo miglioramento della marginalità è attribuibile alla scalabilità del modello di business al crescere dei volumi e all'efficacia delle misure di efficientamento operativo introdotte dal management.
Si segnala inoltre un deciso miglioramento dell'Indebitamento Finanziario Netto
, previsto tra 13,9 e 14,4 milioni di euro
, in netta riduzione rispetto ai 19,3 milioni del 31 dicembre 2024. Tale risultato testimonia la capacità del Gruppo di generare flussi di cassa operativa positivi, consolidando la struttura finanziaria della società.