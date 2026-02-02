Doxee, balzo dei ricavi e redditività raddoppiata nel 2025

Doxee

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in ambito ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, ha esaminato i principaliconsolidati al 31 dicembre 2025. I risultati evidenzianodelle vendite in crescita di oltre il 15%, attestandosi in un, rispetto ai 26,5 milioni registrati nell'esercizio precedente.La performance è stata trainata in particolare dall'(Germania, Austria e Svizzera) e dal positivo andamento del mercato italiano, grazie al riposizionamento strategico sul segmento top enterprise.Sotto il profilo della, il Gruppo ha registrato uncompreso, segnando un forte incremento rispetto ai 2,9 milioni del 2024. Questo significativo miglioramento della marginalità è attribuibile alla scalabilità del modello di business al crescere dei volumi e all'efficacia delle misure di efficientamento operativo introdotte dal management.Si segnala inoltre un deciso miglioramento dell', previsto, in netta riduzione rispetto ai 19,3 milioni del 31 dicembre 2024. Tale risultato testimonia la capacità del Gruppo di generare flussi di cassa operativa positivi, consolidando la struttura finanziaria della società.