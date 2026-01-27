Tecno supera la guidance 2025: Ebitda oltre i 6 milioni di euro

Tecno

(Teleborsa) -, società benefit quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore SustainTech, ha fatto sapere che ha chiuso il 2025 con unnel range 6–6,2 milioni euro e con uncompreso nel range 18,6% - 19,2%. La comunicazione del dato fa seguito allaannunciata in sede di quotazione, che prevedeva una crescita del 50% rispetto all’EBITDA 2024 pro-forma.L’EBITDA 2024 pro-forma, che comprende integralmente gli effetti delledied, era pari a 4 milioni di euro (15,3% sul Valore della Produzione).La significativa crescita è riconducibile all’incremento dei ricavi, trainati in particolare dalla business unit(tecnologie SustainTech e consulenza strategica basata su dati misurabili) che rappresenta oltre il 50% dei ricavi complessivi.Sul miglioramento dell’EBITDA hanno inciso inoltre i seguenti: un’efficienza di costo connessa al personale diretto, grazie ad un aumento della produttività; un migliore assorbimento dei costi fissi grazie al conseguimento di economie di scala; una riduzione dei costi per servizi tecnici, grazie all’internalizzazione di alcune fasi del processo di gestione delle commesse; un‘efficienza di costo connessa all’ottimizzazione della forza commerciale."Il superamento della guidance annunciata in sede di quotazione rappresenta per noi un risultato di grande soddisfazione e conferma la solidità del modello di business di Tecno. La crescita dell’EBITDA e il miglioramento della marginalità sono il frutto di una strategia chiara, basata su innovazione SustainTech, consulenza ad alto valore aggiunto e rigorosa disciplina operativa. In particolare, lo sviluppo della business unit Sustainable Transformation dimostra come l’integrazione tra tecnologia, dati e competenze strategiche possa generare valore concreto e misurabile per i nostri clienti e per tutti gli stakeholder. Guardiamo al futuro con fiducia, forti di una struttura più efficiente e di un posizionamento distintivo in un mercato in forte evoluzione", ha commentato, Fondatore e Presidente di Tecno.