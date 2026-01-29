Milano 11:59
Brembo supera le attese nel 2025, ricavi a 3,7 miliardi
(Teleborsa) - I risultati preliminari consolidati per l'anno 2025 di Brembo mostrano ricavi pari a 3.704 milioni, in calo dell’1,6% a parità di cambi rispetto ai 3.841 milioni del 2024. Il 6 novembre 2025, spiega la società in una nota, la stima prospettica comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. Anche il margine EBITDA per il 2025, che nei risultati preliminari ammonta a 610 milioni (16,5% dei ricavi), è leggermente migliore della guidance.

Gli investimenti per l’intero anno si attestano a 438 milioni (superiori ai 400 milioni previsti) e l’indebitamento è di 719 milioni, ossia minore rispetto a quanto ipotizzato a novembre.

Il Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi ha dichiarato: "I solidi risultati del Gruppo Brembo nel 2025 sono stati raggiunti nonostante un contesto particolarmente complesso, segnato da un calo significativo nella produzione di nuovi veicoli in Europa e Nord America, soprattutto nel segmento premium. Chiudiamo l’anno con un indebitamento inferiore alle nostre stime, pur a fronte di investimenti superiori alle previsioni”.

I risultati consolidati definitivi del Gruppo saranno resi noti il prossimo 18 marzo, a seguito dell’approvazione del Bilancio Annuale.
