Stellantis, Jefferies conferma "buy" e alza tp

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Stellantis
in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.
Gli analisti di Jefferies confermano il giudizio "buy" sul titolo alzando il target price a 13 euro.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Analizzando lo scenario della casa automobilistica italo-francese-statunitense
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,47 Euro. Prima resistenza a 9,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,34.