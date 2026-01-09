Milano 12:58
45.759 +0,19%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 12:58
10.096 +0,51%
Francoforte 12:58
25.225 +0,39%

Stellantis, Jefferies conferma "buy" e alza tp

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Stellantis in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.

Gli analisti di Jefferies confermano il giudizio "buy" sul titolo alzando il target price a 13 euro.

Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.

Analizzando lo scenario della casa automobilistica italo-francese-statunitense si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,47 Euro. Prima resistenza a 9,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,34.
