Hang Seng Bank, via libera da azionisti a buyout da 13,6 miliardi di dollari di HSBC

(Teleborsa) - Gli azionisti di minoranza di Hang Seng Bank
, controllata di Hong Kong di HSBC
, hanno approvato un'offerta di buyout da 14 miliardi di dollari
da parte della società madre, che porterà al delisting della società.Quasi l'86% degli azionisti ha votato a favore
dell'offerta durante l'assemblea tenutasi a Hong Kong, superando la soglia necessaria del 75% dei voti espressi dagli azionisti di minoranza. Secondo una nota congiunta Hang Seng Bank e HSBC, la quotazione delle azioni alla Borsa di Hong Kong verrà ritirata a partire dalle 16:00 ora locale del 27 gennaio
. HSBC aveva svelato
a ottobre il piano per acquistare il 36,5% delle azioni di Hang Seng non ancora possedute dalla società.