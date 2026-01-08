Milano 13:19
Hang Seng Bank, via libera da azionisti a buyout da 13,6 miliardi di dollari di HSBC
(Teleborsa) - Gli azionisti di minoranza di Hang Seng Bank, controllata di Hong Kong di HSBC, hanno approvato un'offerta di buyout da 14 miliardi di dollari da parte della società madre, che porterà al delisting della società.

Quasi l'86% degli azionisti ha votato a favore dell'offerta durante l'assemblea tenutasi a Hong Kong, superando la soglia necessaria del 75% dei voti espressi dagli azionisti di minoranza. Secondo una nota congiunta Hang Seng Bank e HSBC, la quotazione delle azioni alla Borsa di Hong Kong verrà ritirata a partire dalle 16:00 ora locale del 27 gennaio. HSBC aveva svelato a ottobre il piano per acquistare il 36,5% delle azioni di Hang Seng non ancora possedute dalla società.
