Netflix, HSBC avvia la copertura con rating "Buy": focus su acquisizione WBD

(Teleborsa) - HSBC ha avviato la copertura dicon" e undi 107 dollari, individuando nel ribasso delle azioni — attualmente quotate al 33% in meno rispetto ai picchi dell'estate 2025 — un punto d'ingresso favorevole. Secondo l’analista Mohammed Khallouf, il titolo esprime un "potenziale di rialzo del 18%", supportato da un multiplo di 34x sugli utili stimati per il 2026 e da una solida redditività internazionale.La banca d'affari ha analizzato l'da 83 miliardi di dollari presentata da Netflix per(WBD). Sebbene l'operazione rifletta la saturazione del mercato domestico e l'intensificarsi della concorrenza di YouTube, HSBC definisce l'unione "strategicamente interessante" e potenzialmente "vincente".Nonostante le ore di visualizzazione siano cresciute solo dell'1% nel primo semestre 2025, l'integrazione deie l'espansione dell'potrebbero incrementare gli utili del gruppo del 2-4% nel periodo 2028-2029.Per HSBC, i pilastri dellarestano l'approfondimento della monetizzazione e le prospettive fondamentali degli utili, che rimangono definite "solide".