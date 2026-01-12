Netflix, HSBC avvia la copertura con rating "Buy": focus su acquisizione WBD

(Teleborsa) - HSBC ha avviato la copertura di Netflix
con rating
"Buy
" e un target price
di 107 dollari, individuando nel ribasso delle azioni — attualmente quotate al 33% in meno rispetto ai picchi dell'estate 2025 — un punto d'ingresso favorevole. Secondo l’analista Mohammed Khallouf, il titolo esprime un "potenziale di rialzo del 18%", supportato da un multiplo di 34x sugli utili stimati per il 2026 e da una solida redditività internazionale.
La banca d'affari ha analizzato l'offerta
da 83 miliardi di dollari presentata da Netflix per Warner Bros. Discovery
(WBD). Sebbene l'operazione rifletta la saturazione del mercato domestico e l'intensificarsi della concorrenza di YouTube, HSBC definisce l'unione "strategicamente interessante" e potenzialmente "vincente".
Nonostante le ore di visualizzazione siano cresciute solo dell'1% nel primo semestre 2025, l'integrazione dei contenuti HBO
e l'espansione dell'offerta premium
potrebbero incrementare gli utili del gruppo del 2-4% nel periodo 2028-2029.
Per HSBC, i pilastri della crescita
restano l'approfondimento della monetizzazione e le prospettive fondamentali degli utili, che rimangono definite "solide".