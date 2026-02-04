Milano 9:52
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 3/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Frazionale ribasso per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,34%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 49.468,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48.953,1. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.983,5.


