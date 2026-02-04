Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Seduta negativa per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,43%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23.054,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.656,7. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.853,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)