Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio
Modesto recupero sui valori precedenti per il Nasdaq Composite, che conclude in progresso dello 0,28%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23.693 e primo supporto individuato a 23.131,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.254.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)