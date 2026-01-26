Milano 17:23
44.967 +0,30%
Nasdaq 17:23
25.756 +0,59%
Dow Jones 17:23
49.242 +0,29%
Londra 17:23
10.153 +0,09%
Francoforte 17:23
24.949 +0,20%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Nasdaq Composite, che conclude in progresso dello 0,28%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 23.693 e primo supporto individuato a 23.131,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.254.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```