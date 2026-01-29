Milano 9:14
45.396 +0,57%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:14
10.216 +0,61%
24.673 -0,60%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Sostanziale invarianza per il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con un +0,17%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.997,9, mentre il primo supporto è stimato a 23.576,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.419,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```