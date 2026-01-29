Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Sostanziale invarianza per il Nasdaq Composite, che archivia la seduta con un +0,17%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.997,9, mentre il primo supporto è stimato a 23.576,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.419,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)