PNRR: arriva un nuovo bando di CDP per studentati a prezzi calmierati

(Teleborsa) - Arriva un nuovo Bando
da cassa depositi e prestiti per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti
, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Al bando, nell'ambito del "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti", finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro ed ha lo scopo di ampliare l’offerta di alloggi per studenti a canoni calmierati
. Le candidature sono aperte a soggetti sia pubblici che privati
, e devono prevedere almeno 18 nuovi posti letto per residenza
. Il bando prevede un contributo di circa 20.000 euro a posto letto
, situati nel territorio di capoluoghi di provincia sede di ateneo
o in aree limitrofe.
Le richieste potranno essere presentate attraverso il Servizio Telematico dedicato a partire dal 20 gennaio fino ad esaurimento della dotazione dell’Investimento e in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026. Gli alloggi dovranno essere resi pronti e disponibili entro il 15 maggio 2027. I gestori vincitori del bando saranno tenuti a garantire tariffe di almeno il 15% inferiori
rispetto ai valori medi di mercato, ed a riservare almeno il 30% dei posti letto, con prezzi ulteriormente contenuti
, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. La destinazione d’uso prevalente degli immobili dovrà essere destinata ad alloggio o residenza per studenti universitari per i 12 anni successivi all’assegnazione dei fondi.
CDP si avvarrà, oltre a Fintecna, della collaborazione con l’Agenzia del Demanio per tutte le verifiche sugli immobili. Un Comitato di Investimento si occuperà inoltre del controllo di ammissibilità
delle domande per l’accesso ai contributi. Le modalità di partecipazione
al Bando saranno illustrate anche in un ciclo di webinar
. Il primo appuntamento è previsto per il 4 febbraio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di Cassa Depositi e Prestiti.