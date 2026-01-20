PNRR: arriva un nuovo bando di CDP per studentati a prezzi calmierati

(Teleborsa) - Arriva un nuovoda cassa depositi e prestiti per la messa a disposizione di, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Al bando, nell'ambito del "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti", finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro ed ha lo scopo di ampliare l’. Le candidature sono, e devono prevedere almeno. Il bando prevede un contributo di circa, situati nel territorio dio in aree limitrofe.Le richieste potranno essere presentate attraverso il Servizio Telematico dedicato a partire dal 20 gennaio fino ad esaurimento della dotazione dell’Investimento e in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026. Gli alloggi dovranno essere resi pronti e disponibili entro il 15 maggio 2027. I gestori vincitori del bando saranno tenuti arispetto ai valori medi di mercato, ed a riservare almeno il, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. La destinazione d’uso prevalente degli immobili dovrà essere destinata ad alloggio o residenza per studenti universitari per i 12 anni successivi all’assegnazione dei fondi.CDP si avvarrà, oltre a Fintecna, della collaborazione con l’Agenzia del Demanio per tutte le verifiche sugli immobili. Un Comitato di Investimento si occuperà inoltre deldelle domande per l’accesso ai contributi. Leal Bando saranno illustrate anche in un. Il primo appuntamento è previsto per il 4 febbraio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di Cassa Depositi e Prestiti.