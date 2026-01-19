PNRR, al via il bando CDP per nuovi studentati

(Teleborsa) - È stato reso noto oggi il bando di Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
per nuovi posti letto per studenti,
in attuazione della convenzione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)
e in linea con le disposizioni della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
sancita dalla Legge di Bilancio 2026.
Il MUR in qualità di Amministrazione titolare - si legge nella nota - ha infatti affidato a CDP,
nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, l’attuazione nell’ambito del PNRR
del nuovo investimento denominato "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti
", finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. L’iniziativa, che si aggiunge alla misura già esistente lanciata nel 2024 e gestita dal MUR, ha l’obiettivo di raggiungere entro il 15 maggio 2027 la soglia di 60 mila alloggi
considerando sia il Bando lanciato da CDP sia quello del Ministero.
Per accedere ai contributi finanziari, le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso il Servizio Telematico dedicato a partire dal 20 gennaio (alle ore 12:00)
fino ad esaurimento della dotazione dell’Investimento e in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026 (alle ore 23:59). L’atto d’obbligo con cui i candidati ammessi a ricevere il contributo si impegnano a garantire gli alloggi secondo le condizioni poste dal Bando,
dovrà essere inviato a CDP entro il 15 luglio 2026
. Gli interventi per rendere disponibili i posti letto dovranno concludersi entro il 15 maggio 2027
. A seguito della messa a disposizione degli studentati, CDP potrà erogare ai gestori delle strutture un contributo economico a fondo perduto entro il 30 giugno 2027.
Ciascuna richiesta - prosegue la nota - di ammissione dovrà prevedere almeno 18 nuovi posti letto per residenza e gli immobili dovranno trovarsi nel territorio di capoluoghi di provincia sede di ateneo o aree limitrofe
. I gestori delle strutture saranno tenuti a garantire tariffe di almeno il 15% inferiori rispetto ai valori medi di mercato e riservare almeno il 30% dei posti letto, con prezzi ulteriormente contenuti, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Inoltre, dovrà essere assicurata per 12 anni la destinazione d’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti universitari. L’importo del contributo potrà essere fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto.CDP
si avvarrà, oltre a Fintecna
, della collaborazione con l’Agenzia del Demanio
per tutte le verifiche sugli immobili. Un Comitato di Investimento composto da cinque membri esterni
, di cui uno designato dal Ministero con funzioni di Presidente e quattro da CDP, individuati tra soggetti di comprovata ed elevata qualificazione professionale, si occuperà del controllo di ammissibilità delle domande per l’accesso ai contributi e delle altre attività previste dal Bando.
Le modalità di partecipazione al Bando saranno illustrate
anche in un ciclo di webinar. Il primo appuntamento è previsto per il 4 febbraio.