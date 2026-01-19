PNRR, al via il bando CDP per nuovi studentati

(Teleborsa) - È stato reso noto oggi ilperin attuazione della convenzione con ile in linea con le disposizioni della revisione delsancita dallaIl MUR in qualità di Amministrazione titolare - si legge nella nota - ha infattinel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione, l’attuazione nell’ambito deldel nuovo investimento denominato "", finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, a cui è assegnata una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. L’iniziativa, che si aggiunge alla misura già esistente lanciata nel 2024 e gestita dal MUR, ha l’obiettivo diconsiderando sia il Bando lanciato da CDP sia quello del Ministero.Per accedere ai contributi finanziari, le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso ilfino ad esaurimento della dotazione dell’Investimento e in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026 (alle ore 23:59). L’atto d’obbligo con cui i candidati ammessi a ricevere il contributo si impegnano adovrà essere. Gli interventi per. A seguito della messa a disposizione degli studentati,Ciascuna richiesta - prosegue la nota - di ammissione dovrà prevedere. I gestori delle strutture saranno tenuti a garantire tariffe di almeno il 15% inferiori rispetto ai valori medi di mercato e riservare almeno il 30% dei posti letto, con prezzi ulteriormente contenuti, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Inoltre, dovrà essere assicurata per 12 anni la destinazione d’uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti universitari. L’importo del contributo potrà essere fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto.si avvarrà, oltre a, della collaborazione con l’per tutte le verifiche sugli immobili. Un Comitato di Investimento composto da, di cui uno designato dal Ministero con funzioni di Presidente e quattro da CDP, individuati tra soggetti di comprovata ed elevata qualificazione professionale, si occuperà del controllo di ammissibilità delle domande per l’accesso ai contributi e delle altre attività previste dal Bando.Le modalità dianche in un ciclo di webinar. Il