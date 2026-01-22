Milano
9:41
44.856
+0,83%
Nasdaq
21-gen
25.327
+1,36%
Dow Jones
21-gen
49.077
+1,21%
Londra
9:41
10.214
+0,75%
Francoforte
9:41
24.864
+1,23%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 09.58
Home Page
/
Notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +1,18%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +1,18%
Ibex 35 esordisce a 17.644,5 Euro
In breve
,
Finanza
22 gennaio 2026 - 09.18
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dell'1,18%, dopo aver aperto a 17.644,5 Euro.
Ibex 35 Index
+0,95%
Ibex 35 Index
+0,95%
