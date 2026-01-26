Milano 26-gen
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,64%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.412,4 punti

L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,64% e termina la sessione a 49.412,4 punti.
