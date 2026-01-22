Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 22:00
25.518 +0,76%
Dow Jones 22:01
49.384 +0,63%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.366,08 punti

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,59%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,59% e termina la sessione a 49.366,08 punti.
