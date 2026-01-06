Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dell'1,18%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.122,73 punti

In breve, Finanza
Londra amplia la performance positiva dell'1,18% e chiude a 10.122,73 punti.
