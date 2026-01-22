Nasce Cinple: la piattaforma per il lavoro nel settore audiovisivo e creativo

(Teleborsa) - Pur rappresentando uno dei comparti più dinamici dell'economia, ilcontinua a essere uno dei settori meno strutturati e, con meccanismi di selezione, recruiting e carriera affidati a canali informali e poco trasparenti. Per rispondere a questa carenzacreata con l’obiettivo di rendere più efficiente, ordinato e meritocratico l’accesso al lavoro nel settore, superando le criticità che si trovano ad affrontare sia le grandi aziende e produzioni sia realtà più piccole e produzioni internazionali.Il soloitaliano ha superato i, mentre l’intero, che include il digitale, sfiora i, con prospettive di crescita costante nei prossimi anni. Nonostante ildi questo settore, leappaiono ancora, basate su social network, passaparola, gruppi informali ed elenchi non strutturati, con costi elevati in termini di tempo, dispersione di competenze e mancata valorizzazione del capitale umano.grazie a un’. La piattaforma integra profili professionali e annunci verificati, strumenti avanzati di candidatura e selezione, e un sistema di matching progettato per valorizzare competenze e affinità professionali. L’obiettivo è ridurre le asimmetrie informative e i costi di intermediazione.La start-up è stata avviata daassieme a, grazie al supporto finanziario di, nell’ambito delle politiche pubbliche di sostegno alla nuova imprenditorialità; successivamente ha visto l’ingresso di un investitore privato, per una raccolta complessiva di circa 300.000 euro.Cinple si propone anche come un, con nuovi servizi dedicati al lavoro, alla formazione, al networking professionale e alla costruzione di una community qualificata, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento digitale stabile per talenti e aziende del settore audiovisivo e creativo.