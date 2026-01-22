Nasce Cinple: la piattaforma per il lavoro nel settore audiovisivo e creativo

(Teleborsa) - Pur rappresentando uno dei comparti più dinamici dell'economia, il settore creativo ed audiovisivo
continua a essere uno dei settori meno strutturati e carenti sul piano del mercato del lavoro
, con meccanismi di selezione, recruiting e carriera affidati a canali informali e poco trasparenti. Per rispondere a questa carenza nasce Cinple, una piattaforma digitale
creata con l’obiettivo di rendere più efficiente, ordinato e meritocratico l’accesso al lavoro nel settore, superando le criticità che si trovano ad affrontare sia le grandi aziende e produzioni sia realtà più piccole e produzioni internazionali.
Il solo comparto audiovisivo
italiano ha superato i 16 miliardi di euro di valore
, mentre l’intero ecosistema dei media e dei contenuti
, che include il digitale, sfiora i 50 miliardi
, con prospettive di crescita costante nei prossimi anni. Nonostante il peso strategico
di questo settore, le pratiche di reclutamento
appaiono ancora poco efficienti
, basate su social network, passaparola, gruppi informali ed elenchi non strutturati, con costi elevati in termini di tempo, dispersione di competenze e mancata valorizzazione del capitale umano.Cinple nasce per colmare questo gap
grazie a un’infrastruttura digitale centralizzata
. La piattaforma integra profili professionali e annunci verificati, strumenti avanzati di candidatura e selezione, e un sistema di matching progettato per valorizzare competenze e affinità professionali. L’obiettivo è ridurre le asimmetrie informative e i costi di intermediazione.
La start-up è stata avviata da Leonardo Rosalba
assieme a Elisa Campodonico, Alessio Nisati e Filippo Prevete
, grazie al supporto finanziario di Invitalia
, nell’ambito delle politiche pubbliche di sostegno alla nuova imprenditorialità; successivamente ha visto l’ingresso di un investitore privato, per una raccolta complessiva di circa 300.000 euro.
Cinple si propone anche come un progetto di medio-lungo periodo
, con nuovi servizi dedicati al lavoro, alla formazione, al networking professionale e alla costruzione di una community qualificata, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento digitale stabile per talenti e aziende del settore audiovisivo e creativo.