Rekeep entra nel mercato portoghese con il 60% di Euromex Facility Services

(Teleborsa) - Il Gruppo Rekeep
, player italiano attivo nell’integrated facility management, ha acquisito
, attraverso la controllata Rekeep World, il 60%
del capitale sociale della società portoghese Euromex Facility Services
, attiva nel settore del facility management e specializzata nei servizi di igiene e pulizia di edifici in ambito sanitario.
A seguito dell’acquisizione Euromex assume quindi la nuova denominazione sociale di Rekeep Portugal
; Ricardo Cerqueira
, Amministratore Delegato e socio di rilievo con una quota pari al 40%, mantiene il proprio ruolo mentre Federico Gandino
, Direttore Generale di Rekeep World, assume la carica di Presidente.
Fondata nel 1991 e con sede a Porto, Euromex è uno dei principali operatori del settore in Portogallo, grazie ad una consolidata specializzazione nei servizi rivolti agli enti pubblici e alle strutture sanitarie, con rapporti di lungo periodo con alcuni dei più importanti ospedali del Paese. Nell’esercizio 2025 la Società, che impiega circa 3.000 dipendenti, ha registrato ricavi pari a circa 30 milioni di euro
, di cui l’80% derivanti da contratti con enti pubblici e il 20% dal settore sanitario.