Milano 10:55
44.868 +0,08%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 10:55
10.129 -0,14%
Francoforte 10:54
24.794 -0,43%

Rekeep entra nel mercato portoghese con il 60% di Euromex Facility Services

Finanza
Rekeep entra nel mercato portoghese con il 60% di Euromex Facility Services
(Teleborsa) - Il Gruppo Rekeep, player italiano attivo nell’integrated facility management, ha acquisito, attraverso la controllata Rekeep World, il 60% del capitale sociale della società portoghese Euromex Facility Services, attiva nel settore del facility management e specializzata nei servizi di igiene e pulizia di edifici in ambito sanitario.

A seguito dell’acquisizione Euromex assume quindi la nuova denominazione sociale di Rekeep Portugal; Ricardo Cerqueira, Amministratore Delegato e socio di rilievo con una quota pari al 40%, mantiene il proprio ruolo mentre Federico Gandino, Direttore Generale di Rekeep World, assume la carica di Presidente.

Fondata nel 1991 e con sede a Porto, Euromex è uno dei principali operatori del settore in Portogallo, grazie ad una consolidata specializzazione nei servizi rivolti agli enti pubblici e alle strutture sanitarie, con rapporti di lungo periodo con alcuni dei più importanti ospedali del Paese. Nell’esercizio 2025 la Società, che impiega circa 3.000 dipendenti, ha registrato ricavi pari a circa 30 milioni di euro, di cui l’80% derivanti da contratti con enti pubblici e il 20% dal settore sanitario.
Condividi
```