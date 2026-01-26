Rekeep entra nel mercato portoghese con il 60% di Euromex Facility Services

(Teleborsa) - Il, player italiano attivo nell’integrated facility management, ha, attraverso la controllata Rekeep World, ildel capitale sociale della società, attiva nel settore del facility management e specializzata nei servizi di igiene e pulizia di edifici in ambito sanitario.A seguito dell’acquisizione Euromex assume quindi la nuova denominazione sociale di, Amministratore Delegato e socio di rilievo con una quota pari al 40%, mantiene il proprio ruolo mentre, Direttore Generale di Rekeep World, assume la carica di Presidente.Fondata nel 1991 e con sede a Porto, Euromex è uno dei principali operatori del settore in Portogallo, grazie ad una consolidata specializzazione nei servizi rivolti agli enti pubblici e alle strutture sanitarie, con rapporti di lungo periodo con alcuni dei più importanti ospedali del Paese. Nell’esercizio 2025 la Società, che impiega circa 3.000 dipendenti, ha registrato, di cui l’80% derivanti da contratti con enti pubblici e il 20% dal settore sanitario.