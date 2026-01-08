Walmart lancia piattaforma sanitaria digitale e riduce i prezzi di alcuni prodotti per la salute

(Teleborsa) - Walmart
ha lanciato Better Care Services
, una rete digitale di operatori sanitari, e ridurrà i prezzi di alcuni prodotti legati al benessere.
La piattaforma Better Care Services offre consulenze in giornata con fornitori terzi per cure urgenti e salute comportamentale, ha dichiarato giovedì l'azienda. Offre inoltre accesso a LillyDirect
, la piattaforma digitale di Eli Lilly per la gestione di diabete, obesità ed emicrania.
Better Care Services include anche un hub nutrizionale
, che offre consigli personalizzati su alimenti e ricette basati sull'intelligenza artificiale, ha affermato Walmart.
Il colosso della grande distribuzione organizzata ha aggiunto che ridurrà anche i prezzi di oltre 1.000 prodotti per la salute. Le riduzioni includono alimenti, integratori, prodotti da banco e articoli per il fitness.
L'azienda di Bentonville, infine, ha fatto sapere di avere nominato Shishir Mehrotra
, Amministratore Delegato di Superhuman (ex Grammarly), nel Cda dell'azienda con effetto immediato. Farà parte del Comitato per la Remunerazione e lo Sviluppo del Management e del Comitato per la Tecnologia e l'eCommerce del Consiglio.