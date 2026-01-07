Milano 11:47
Eurozona, inflazione annua in calo al 2% a dicembre. Dato core sotto le attese

(Teleborsa) - L'inflazione annua nell'area euro dovrebbe attestarsi al 2,0% a dicembre 2025, in calo rispetto al 2,1% di novembre. Lo comunica Eurostat. Le attese degli analisti erano per un +2%.

Considerando le principali componenti, l'Eurostat stima che i servizi abbiano registrato il tasso annuo più elevato a dicembre (3,4%, rispetto al 3,5% di novembre), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (2,6%, rispetto al 2,4% di novembre), beni industriali non energetici (0,4%, rispetto allo 0,5% di novembre) ed energia (-1,9%, rispetto al -0,5% di novembre).

Su base mensile, l'inflazione dell'eurozona segna un +0,2%, rispetto al -0,3% del mese precedente.

L'inflazione core segna un +2,3% su base annua a dicembre, sotto il +2,4% delle attese e del mese precedente. L'inflazione armonizzata mostra un +2,3%, anche in questo caso inferiore al +2,4% delle attese e del mese precedente
