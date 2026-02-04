Milano 9:58
46.699 +0,60%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:58
10.370 +0,54%
24.709 -0,29%

Francoforte: positiva la giornata per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresenius Medical Care rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 39,1 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 40,06. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 41,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
