Milano
9:59
46.699
+0,60%
Nasdaq
3-feb
25.339
0,00%
Dow Jones
3-feb
49.241
-0,34%
Londra
9:59
10.372
+0,56%
Francoforte
9:59
24.702
-0,32%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 10.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: Scout24 in forte discesa
Francoforte: Scout24 in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
04 febbraio 2026 - 09.50
Si muove in perdita la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,77% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24
Francoforte: peggiora Scout24
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24
Francoforte: balza in avanti Scout24
Argomenti trattati
Germania
(71)
Titoli e Indici
Scout24
-4,90%
Altre notizie
Francoforte: profondo rosso per Scout24
Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24
Francoforte: in calo Scout24
Crolla a Francoforte Scout24
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo del 2,07%
Pesante sul mercato di Francoforte HeidelbergCement
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto