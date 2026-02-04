Milano 9:59
46.699 +0,60%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:59
10.372 +0,56%
24.702 -0,32%

Francoforte: Scout24 in forte discesa

Francoforte: Scout24 in forte discesa
Si muove in perdita la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,77% sui valori precedenti.
