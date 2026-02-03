Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24

società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,90%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 81,73 Euro. Prima resistenza a 83,38. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 81,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)