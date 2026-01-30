Milano 13:19
45.541 +1,03%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:19
10.223 +0,51%
Francoforte 13:19
24.553 +1,00%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.

Il movimento di Scout24, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Scout24 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,35 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 84,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```