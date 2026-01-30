Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
Il movimento di Scout24
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Scout24
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,35 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 84,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)