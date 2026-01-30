Francoforte: nuovo spunto rialzista per Scout24

società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,35 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 84,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)