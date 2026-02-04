Londra: Beazley in rally

(Teleborsa) - Rialzo per la società assicurativa inglese
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,62%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Beazley
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Beazley
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,64 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 12,56. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,73.
