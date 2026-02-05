Milano 13:26
Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di RELX
(Teleborsa) - Avanza il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RELX, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per RELX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,92 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,49.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
