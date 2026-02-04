Milano 12:25
Trenitalia, procede rinnovo Regionale con altri 108 nuovi treni

Trenitalia, procede rinnovo Regionale con altri 108 nuovi treni
(Teleborsa) - Trenitalia continua a rinnovare la flotta del Regionale . La società ferroviaria del Grupo FS Italiane, nel corso del 2025, ha ricevuto consegne per 108 treni di nuova generazione, per un investimento complessivo di 1 miliardo di euro.

Il programma di rinnovo della flotta, previsto dal Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo, prevede la consegna di ulteriori 103 treni per arrivare a un totale di 1.081 convogli al 2027.

Nel corso del 2025, le nuove consegne hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio: 51 treni sono stati destinati al Centro, 25 al Nord e 32 al Sud e alle Isole.

Con 643 treni di nuova generazione consegnati fino a oggi, sommati ai 335 acquistati in precedenza, Regionale di Trenitalia conta attualmente 978 treni di nuova generazione in circolazione. L'investimento complessivo è di 7 miliardi di euro.

"Il rinnovo della flotta regionale è espressione della capacità industriale di Trenitalia e del Gruppo FS’, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, aggiungendo "investiamo in treni sempre più tecnologici, confortevoli e sostenibili con l'obiettivo di elevare gli standard operativi del servizio. Basti pensare che, al completamento del piano, l’Italia avrà la flotta regionale più giovane d’Europa, con un’età media inferiore a dieci anni. Le nostre scelte sono orientate a favorire le esigenze dei passeggeri che ogni giorno viaggiano per lavoro, studio o tempo libero, con una responsabilità chiara: ridurre le distanze e accompagnare i territori nel loro percorso di crescita".




