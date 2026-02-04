Trenitalia, procede rinnovo Regionale con altri 108 nuovi treni

(Teleborsa) - Trenitalia continua a rinnovare la flotta del Regionale
. La società ferroviaria del Grupo FS Italiane
, nel corso del 2025, ha ricevuto consegne per 108 treni di nuova generazione
, per un investimento
complessivo di 1 miliardo di euro
.
Il programma di rinnovo della flotta, previsto dal Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo, prevede la consegna di ulteriori 103 treni
per arrivare a un totale di 1.081 convogli al 2027
.
Nel corso del 2025, le nuove consegne hanno interessato l’intero territorio nazionale
, grazie ai Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio: 51 treni
sono stati destinati al Centro
, 25 al Nord e 32 al Sud e alle Isole
.
Con 643 treni
di nuova generazione consegnati fino a oggi
, sommati ai 335 acquistati in precedenza, Regionale di Trenitalia conta attualmente 978 treni di nuova generazione
in circolazione. L'investimento complessivo è di 7 miliardi di euro
.
"Il rinnovo della flotta regionale è espressione della capacità industriale di Trenitalia e del Gruppo FS’, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, aggiungendo "investiamo in treni sempre più tecnologici, confortevoli e sostenibili con l'obiettivo di elevare gli standard operativi del servizio. Basti pensare che, al completamento del piano, l’Italia avrà la flotta regionale più giovane d’Europa,
con un’età media inferiore a dieci anni. Le nostre scelte sono orientate a favorire le esigenze dei passeggeri
che ogni giorno viaggiano per lavoro, studio o tempo libero, con una responsabilità chiara: ridurre le distanze e accompagnare i territori nel loro percorso di crescita
".