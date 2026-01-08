Germania, ordini industria balzano a sorpresa a novembre

(Teleborsa) - Balzano a sorpresa glinel mese di2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un incremento degli ordinativi del 5,6%dopo il +1,6% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +1,5%). Le attese degli analisti erano per un decremento dello 0,9%.L'andamento positivo dei nuovi ordini è attribuibile alla crescita sostanziale della produzione di(+25,3%) e della produzione di(aerei, navi, treni, veicoli militari; +12,3%), spiega Destatis. In questi settori è stato registrato un volume elevato di ordini su larga scala. Inoltre, si sono registrati incrementi moderati in diversi altri settori, ad esempio nella produzione di apparecchiature elettriche, nella produzione di macchinari e attrezzature e nella produzione di computer, prodotti elettronici e ottici, che hanno avuto un impatto positivo sul risultato complessivo.Rispetto allogli ordinativi risultano ora in aumento del 10,5% contro il -0,7% segnalato il mese precedente.Nel dettaglio, gli ordinisono aumentati del 6,5%, mentre quellihanno registrato una crescita del 4,9% (quelli dall'Eurozona sono aumentati dell'8,2% e quelli dai Paesi terzi del 2,9%).