Alstom, ordine per 600 milioni di euro da SNCF per 15 treni ad alta velocità aggiuntivi

(Teleborsa) - Il board di SNCF Voyageurs ha approvato unAvelia Horizon di nuova generazione (noti in Francia come TGV), del valore di circa. Le consegne sono previste per il 2029."Questo contratto conferma ancora una volta il successo dell'alta velocità ferroviaria e della piattaforma Avelia Horizon, dimostrando al contempo il nostro forte impegno per una mobilità sostenibile e a basse emissioni di carbonio - ha dichiarato- Progettata per rispondere alle sfide tecnologiche ed economiche, questa soluzione contribuisce attivamente alla transizione ecologica, in un contesto in cui i passeggeri privilegiano sempre più modalità di trasporto ecocompatibili".Questadel contratto di partenariato per l'innovazione Avelia Horizon tra SNCF Voyageurs e Alstom è ladi treni ad altissima velocità. Si aggiunge ai 115 treni già ordinati da SNCF Voyageurs, di cui 100 per il servizio commerciale in Francia e 15 per il servizio commerciale in Europa, nonché ai 30 treni ordinati da Eurostar lo scorso ottobre, portando il totale di questo contratto a 160 treni.