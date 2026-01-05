USA, ISM manifatturiero dicembre scende a sorpresa a 47,9 punti

(Teleborsa) - Peggiora inaspettatamente l'2025 e si mantiene in fase di contrazione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 47,9 punti, rispetto ai 48,2 punti del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 48,3 punti.L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene quindi ancora sotto la, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Fra ledell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 47,7 punti da 47,4, quella sull'occupazione a 44,9 da 44 mentre la componente relativa ai prezzi si mantiene stabile a 58,5 punti (contro attese per 59).