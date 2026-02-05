A Milano nasce Eni Winter Village, il villaggio degli sport invernali di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Eni
, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presenta Eni Winter Villag
e, un villaggio diffuso sviluppato in collaborazione con la Regione Lombardia nell’area esterna di Piazza Città di Lombardia,
a Milano, trasformata per l’occasione in un luogo dedicato al gioco, alla scoperta degli sport invernali e della fornitura di prodotti e servizi di Eni
per contribuire alla sostenibilità di Milano Cortina 2026.
Progettato come un ambiente coinvolgente e aperto a tutti,
Eni Winter Village accompagna il pubblico attraverso una serie di giochi ed esperienze: tra queste, un simulatore di discesa su snowboard,
un pavimento interattivo per sfidarsi in una battaglia con palle di neve virtuali
e una pista di sci di fondo urbana
realizzata con materiali prodotti da Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi) che, grazie ai suoi polimeri innovativi, ha sviluppato una soluzione che rende possibile sciare anche in città.
Tra i giochi, un memory game che mette in relazione i valori dello sport con quelli del mondo energetico
, un quiz per scoprire i prodotti Enilive
che hanno contribuito a incrementare la sostenibilità di Milano Cortina 2026, un'esperienza immersiva di Plenitude che attraverso interazioni multisensoriali ricaricherà il pubblico e una vasca di palline per i più piccoli realizzate da Versalis in plastica che in parte deriva da materia prima rinnovabile.
Infine, all’Eni Winter Village è presente un’installazione che ospita la riproduzione delle Torce Olimpiche e Paralimpiche ‘Essential’,
realizzate da Eni e Versalis. Eni Winter Village sarà aperto gratuitamente al pubblico
con i seguenti orari: 6 febbraio apertura ore 14.30 - 22; dal 7 al 22 febbraio tutti i giorni dalle 11 alle 20, il venerdì e il sabato fino alle 22; dal 23 febbraio al 6 marzo: tutti i giorni 14 – 20. Dal 7 al 15 marzo tutti i giorni dalle 11 alle 20, il venerdì e il sabato fino alle 22. Durante le Olimpiadi e Paralimpiadi saranno presenti dei Maestri di sci di fondo
nei seguenti orari: dal 6 al 22 febbraio e dal 7 al 15 marzo: il lunedì e martedì dalle 10 alle 15 (giorni dedicati alle scolaresche); dal mercoledì alla domenica dalle 11 alle 16; dal 23 febbraio al 6 marzo tutti i giorni dalle 14 alle 19.