A Milano nasce Eni Winter Village, il villaggio degli sport invernali di Milano Cortina 2026

(Teleborsa) -, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026,e, un villaggio diffuso sviluppatoa Milano, trasformata per l’occasione in unper contribuire alla sostenibilità di Milano Cortina 2026.Progettato come unEni Winter Village accompagna il pubblico attraverso una serie di giochi ed esperienze: tra queste,unrealizzata con materiali prodotti da Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi) che, grazie ai suoi polimeri innovativi, ha sviluppato una soluzione che rende possibile sciare anche in città.Tra i giochi,, unche hanno contribuito a incrementare la sostenibilità di Milano Cortina 2026, un'esperienza immersiva di Plenitude che attraverso interazioni multisensoriali ricaricherà il pubblico e una vasca di palline per i più piccoli realizzate da Versalis in plastica che in parte deriva da materia prima rinnovabile.Infine, all’realizzate da Eni e Versalis.con i seguenti orari: 6 febbraio apertura ore 14.30 - 22; dal 7 al 22 febbraio tutti i giorni dalle 11 alle 20, il venerdì e il sabato fino alle 22; dal 23 febbraio al 6 marzo: tutti i giorni 14 – 20. Dal 7 al 15 marzo tutti i giorni dalle 11 alle 20, il venerdì e il sabato fino alle 22.nei seguenti orari: dal 6 al 22 febbraio e dal 7 al 15 marzo: il lunedì e martedì dalle 10 alle 15 (giorni dedicati alle scolaresche); dal mercoledì alla domenica dalle 11 alle 16; dal 23 febbraio al 6 marzo tutti i giorni dalle 14 alle 19.