BPER rafforza il profilo ESG, nel 2025 migliorano le valutazioni di S&P Global CSA, CDP e Standard Ethics

(Teleborsa) - Nel corso del 2025 BPER
ha conseguito significativi miglioramenti
nei giudizi relativi alla gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance
(ESG), rilasciati da alcune delle principali agenzie di rating internazionali: S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), CDP (Carbon Disclosure Project) e Standard Ethics.
I riconoscimenti ottenuti confermano l’efficacia del percorso strategico intrapreso dal Gruppo, che ha integrato in modo strutturale gli obiettivi di sostenibilità all’interno del proprio Piano Industriale
.
BPER ha dimostrato una gestione solida e coerente delle tematiche ESG attraverso numerose iniziative concrete, tra cui l’adozione di un Piano per la riduzione dei consumi energetici
, il sostegno alla transizione ecologica
di famiglie e imprese tramite un plafond dedicato di 7 miliardi di euro
e il rafforzamento del proprio ruolo di partner strategico sul territorio. A ciò si affiancano le iniziative a favore dell’inclusione sociale
nelle comunità locali, la promozione della diversità e dell’inclusione
all’interno dell’organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale.
“Il miglioramento dei rating ESG rappresenta un riconoscimento concreto della qualità del lavoro svolto e dell’integrazione sempre attenta della sostenibilità nel nostro modello di business”, ha dichiarato Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER
. “Continuiamo a investire in un percorso di crescita responsabile, capace di coniugare solidità finanziaria, attenzione all’ambiente e impatto positivo sulle persone e sui territori in cui operiamo”.
In dettaglio, S&P Global Corporate Sustainability Assessment
ha attribuito un punteggio pari a 77 su 100, in crescita di 8 punti rispetto all’anno precedente; CDP
(Carbon Disclosure Project) ha effettuato un upgrade del rating a “A-” per la gestione delle tematiche legate al cambiamento climatico (scala da “D-” ad “A”); Standard Ethics
ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di BPER a “EEE-” dal precedente “EE+” (scala da “F” a “EEE”).