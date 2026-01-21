BPER rafforza il profilo ESG, nel 2025 migliorano le valutazioni di S&P Global CSA, CDP e Standard Ethics

BPER

(Teleborsa) - Nel corso del 2025ha conseguitonei giudizi relativi alla(ESG), rilasciati da alcune delle principali agenzie di rating internazionali: S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), CDP (Carbon Disclosure Project) e Standard Ethics.I riconoscimenti ottenuti confermano l’efficacia del percorso strategico intrapreso dal Gruppo, che ha integrato in modo strutturale gliBPER ha dimostrato una gestione solida e coerente delle tematiche ESG attraverso numerose iniziative concrete, tra cui l’adozione di un Piano per la, il sostegno alladi famiglie e imprese tramite une il rafforzamento del proprio ruolo di partner strategico sul territorio. A ciò si affiancano le iniziative a favore dell’nelle comunità locali, la promozione dellaall’interno dell’organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale.“Il miglioramento dei rating ESG rappresenta un riconoscimento concreto della qualità del lavoro svolto e dell’integrazione sempre attenta della sostenibilità nel nostro modello di business”, ha dichiarato. “Continuiamo a investire in un percorso di crescita responsabile, capace di coniugare solidità finanziaria, attenzione all’ambiente e impatto positivo sulle persone e sui territori in cui operiamo”.In dettaglio,ha attribuito un punteggio pari a 77 su 100, in crescita di 8 punti rispetto all’anno precedente;(Carbon Disclosure Project) ha effettuato un upgrade del rating a “A-” per la gestione delle tematiche legate al cambiamento climatico (scala da “D-” ad “A”);ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di BPER a “EEE-” dal precedente “EE+” (scala da “F” a “EEE”).