BPER rafforza il proprio profilo ESG: nel 2025 in crescita i rating di sostenibilità

(Teleborsa) - Nel corso del 2025ha conseguito significativi miglioramenti nei giudizi relativi alla gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), rilasciati da alcune delle principali agenzie di rating internazionali:"I riconoscimenti ottenuti – fa sapere BPER in una nota – confermano l'efficacia del percorso strategico intrapreso dal Gruppo, che ha integrato in modo strutturale gli obiettivi di sostenibilità all'interno del proprio Piano Industriale".ha dimostrato una gestione solida e coerente delleattraverso numerose iniziative concrete, tra cui l'adozione di un Piano per la riduzione dei consumi energetici, il sostegno alla transizione ecologica di famiglie e imprese tramite un plafond dedicato di 7 miliardi di euro e il rafforzamento del proprio ruolo di partner strategico sul territorio. A ciò si affiancano le iniziative a favore dell'inclusione sociale nelle comunità locali, la promozione della diversità e dell'inclusione all'interno dell'organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale."Il miglioramento dei rating ESG rappresenta un riconoscimento concreto della qualità del lavoro svolto e dell'integrazione sempre attenta della sostenibilità nel nostro modello di business – ha dichiarato–. Continuiamo a investire in un percorso di crescita responsabile, capace di coniugare solidità finanziaria, attenzione all'ambiente e impatto positivo sulle persone e sui territori in cui operiamo".: nel 2025 BPER ha ottenuto un punteggio pari a 77 su 100, in crescita di 8 punti rispetto all'anno precedente.nel 2025 la Banca ha registrato un upgrade del rating a "A-" per la gestione delle tematiche legate al cambiamento climatico (scala da "D-" ad "A").nel 2025 l'agenzia ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di BPER a "EEE-" dal precedente "EE+" (scala da "F" a "EEE").