Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Frazionale rialzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che mette a segno un modesto profit a +0,27%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8627. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8669. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
