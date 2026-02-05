Milano 9:33
46.664 +0,06%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 9:33
10.384 -0,17%
24.599 -0,02%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Aggressivo ribasso per il Nasdaq Composite, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,51%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.644,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.424,9. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.384,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
