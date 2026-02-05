Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio

Aggressivo ribasso per il Nasdaq Composite, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,51%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.644,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.424,9. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.384,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)