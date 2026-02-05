ArcelorMittal, EBITDA trimestrale sopra le attese e dividendo in rialzo

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori nel settore siderurgico, ha pubblicato oggi i risultati dell'esercizio 2025, chiudendo l'anno con undi(EPS di 4,13 dollari) e undi. Nonostante le sfide macroeconomiche, il Gruppo ha mostrato una resilienza strutturale con undi, più che raddoppiato rispetto ai minimi dei cicli precedenti. Ilsi è chiuso con undiche ha superato le stime degli analisti (1,51 miliardi).La solidità finanziaria e la costante generazione di cassa operativa hanno permesso al Consiglio di Amministrazione di proporre una 0,60 dollari per azione per il 2026. L'azienda continuerà inoltre a destinare almeno il 50% del flusso di cassa libero post-dividendo al riacquisto di azioni proprie, avendo già ridotto il numero di azioni in circolazione del 38% dal settembre 2020. Al 31 dicembre 2025, ilsi attestava a, a fronte di una liquidità totale di 11 miliardi.Per il, ArcelorMittal prevede una(esclusa la Cina) del +2%, supportata da miglioramenti operativi e dalle nuove misure di protezione commerciale in Europa (CBAM e TRQ), che dovrebbero favorire il recupero di quote di mercato rispetto alle importazioni.Ilrimane ambizioso, con unprevistoper il 2026. I progetti strategici, inclusi l'espansione del minerale di ferro in Liberia e la capacità di rinnovabili in India, dovrebbero generare un potenziale EBITDA aggiuntivo di 1,6 miliardi di dollari entro il 2027."Il 2025 è stato un anno cruciale per l'industria siderurgica globale e per ArcelorMittal. Sebbene la persistente volatilità geopolitica abbia presentato sfide significative, sono state poste basi importanti per un contesto operativo più favorevole in futuro – ha commentato il Ceo,–. Sul fronte della sicurezza, si nota un miglioramento visibile nei nostri risultati, che riflette le basi per il cambiamento che abbiamo integrato in tutte le nostre attività. Attraverso azioni costanti e tangibili, stiamo trasformando radicalmente il nostro approccio alla salute e alla sicurezza a livello globale".