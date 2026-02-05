ArcelorMittal, EBITDA trimestrale sopra le attese e dividendo in rialzo

(Teleborsa) - ArcelorMittal
, uno dei principali operatori nel settore siderurgico, ha pubblicato oggi i risultati dell'esercizio 2025, chiudendo l'anno con un utile netto
di 3,2 miliardi di dollari
(EPS di 4,13 dollari) e un EBITDA
di 6,5 miliardi
. Nonostante le sfide macroeconomiche, il Gruppo ha mostrato una resilienza strutturale con un EBITDA per tonnellata
di 121 dollari
, più che raddoppiato rispetto ai minimi dei cicli precedenti. Il quarto trimestre
si è chiuso con un EBITDA
di 1,59 miliardi di dollari
che ha superato le stime degli analisti (1,51 miliardi).
La solidità finanziaria e la costante generazione di cassa operativa hanno permesso al Consiglio di Amministrazione di proporre un aumento del dividendo base annuale
a 0,60 dollari per azione per il 2026. L'azienda continuerà inoltre a destinare almeno il 50% del flusso di cassa libero post-dividendo al riacquisto di azioni proprie, avendo già ridotto il numero di azioni in circolazione del 38% dal settembre 2020. Al 31 dicembre 2025, il debito netto
si attestava a 7,9 miliardi di dollari
, a fronte di una liquidità totale di 11 miliardi.
Per il 2026
, ArcelorMittal prevede una crescita della domanda mondiale di acciaio
(esclusa la Cina) del +2%, supportata da miglioramenti operativi e dalle nuove misure di protezione commerciale in Europa (CBAM e TRQ), che dovrebbero favorire il recupero di quote di mercato rispetto alle importazioni.
Il piano di investimenti
rimane ambizioso, con un capex
previsto tra 4,5 e 5 miliardi di dollari
per il 2026. I progetti strategici, inclusi l'espansione del minerale di ferro in Liberia e la capacità di rinnovabili in India, dovrebbero generare un potenziale EBITDA aggiuntivo di 1,6 miliardi di dollari entro il 2027.
"Il 2025 è stato un anno cruciale per l'industria siderurgica globale e per ArcelorMittal. Sebbene la persistente volatilità geopolitica abbia presentato sfide significative, sono state poste basi importanti per un contesto operativo più favorevole in futuro – ha commentato il Ceo, Aditya Mittal
–. Sul fronte della sicurezza, si nota un miglioramento visibile nei nostri risultati, che riflette le basi per il cambiamento che abbiamo integrato in tutte le nostre attività. Attraverso azioni costanti e tangibili, stiamo trasformando radicalmente il nostro approccio alla salute e alla sicurezza a livello globale".