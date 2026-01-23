gAIn360, assemblea il 13 febbraio per ampliare numero componenti del Cda

gAIn360

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di, società specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management quotata in Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, è stata convocata per il 13 febbraio 2026 per deliberare in merito all', alla nomina di due nuovi amministratori e alla determinazione della loro durata in carica e relativo compenso.La proposta di nomina dei due nuovi amministratori, spiega la società in una nota, è volta ad arricchire la governance sociale, diin seno all’organo amministrativo e diall’interno dell’organo stesso.In Consiglio, pertanto,all’assemblea di nominareche presentano significativecompetenze soprattutto in ambito sales e marketing.Considerato che fino a quando le azioni di gAIn360 saranno negoziate su EGM almeno un membro del Consiglio (ovvero due nel caso di Cda composti da più di sette componenti) deve essere in possesso dei, il Cda della società ha verificato lasussistenza dei requisiti richiesti in capo al consigliereAd oggi i consiglieri indipendenti della Società sono pertanto due, ossia Paolo Verna e Alberto Maria Giuseppe De Paoli.