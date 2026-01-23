Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

gAIn360, assemblea il 13 febbraio per ampliare numero componenti del Cda

Finanza
gAIn360, assemblea il 13 febbraio per ampliare numero componenti del Cda
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di gAIn360, società specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management quotata in Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, è stata convocata per il 13 febbraio 2026 per deliberare in merito all'aumento del numero dei membri del Cda da sette a nove membri, alla nomina di due nuovi amministratori e alla determinazione della loro durata in carica e relativo compenso.

La proposta di nomina dei due nuovi amministratori, spiega la società in una nota, è volta ad arricchire la governance sociale, di accrescere le competenze relative allo sviluppo commerciale in seno all’organo amministrativo e di rafforzare il confronto all’interno dell’organo stesso.

In Consiglio, pertanto, propone all’assemblea di nominare Michele Zagnoli e Leonardo Castaldi che presentano significative
competenze soprattutto in ambito sales e marketing.

Considerato che fino a quando le azioni di gAIn360 saranno negoziate su EGM almeno un membro del Consiglio (ovvero due nel caso di Cda composti da più di sette componenti) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza, il Cda della società ha verificato la
sussistenza dei requisiti richiesti in capo al consigliere Alberto Maria Giuseppe De Paoli.

Ad oggi i consiglieri indipendenti della Società sono pertanto due, ossia Paolo Verna e Alberto Maria Giuseppe De Paoli.

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```