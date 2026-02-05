BPER, Papa: restiamo impegnati a remunerazione generosa, nessuna variazione sul derivato

(Teleborsa) - "Siamo pienamente in linea con l'obiettivo di una fusione fluida e efficiente entro fine aprile 2026
tra BPER e Banca Popolare di Sondrio
". Lo ha detto Gianni Franco Papa
, CEO di BPER
, nella presentazione alla comunità finanziaria
dei risultati 2025. Papa ha ricordato che "tutte le autorizzazioni per la fusione sono state ricevute
, con quella della BCE anche in anticipo rispetto alle attese". L'allineamento delle policy di gruppo è in fase di finalizzazione e il piano di comunicazione con i clienti è in corso.
Dal punto di vista del business, "l'analisi del catalogo prodotti è completata
" e c'è una preparazione continua di coaching, formazione e supporto post-fusione per i colleghi di Pop Sondrio, mentre il completamento del test di migrazione IT è in corso. Confermati i 290 milioni di euro di sinergie annuali previste nel 2027 e i 400 milioni di euro di costi di integrazione, di cui il 72% contabilizzato nel 2025 e il restante nel 2026.
Il CEO ha evidenziato "la crescita aziendale continua grazie alla forza commerciale
della rete bancaria, con un NII migliore delle attese e un volume dei prestiti aumentato, la traiettoria delle commissioni è stata eccezionale grazie a spinta del wealth management dove i clienti stanno riconoscendo che siamo uno dei leader in Italia".
"La qualità degli asset è tra le migliori in Italia
, anche perché siamo molto selettivi rispetto a chi prestiamo soldi - ha aggiunto - Mentre la generazione di capitale organica è solida con 2,3 miliardi di euro nell'esercizio 2025, inclusa Pop Sondrio".
Pur rimandando all'aggiornamento del piano nel secondo semestre per indicazioni precise, pressato dalla domande degli analisti, Papa ha detto che "vogliamo continuare a pagare un buon dividendo
ai nostri azionisti. Se la banca continuerà, come credo che farà, ad avere una forte generazione di capitale, potremmo rivedere il dividend payout ratio
. Stiamo vivendo in tempi difficili dal punto di vista geopolitico e macroeconomico, quindi vogliamo essere sicuri di generare capitale organicamente per poi decidere cosa fare".
"Rimaniamo impegnati a una remunerazione generosa
con un dividend payout ratio del 75%, che potrebbe essere aumentato se la nostra capacità di generare capitale sarà confermata - ha aggiunto in un'altra risposta - Ogni decisione sul buyback sarà decisa dal board
, in ogni modo il derivato annunciato a ottobre offre una copertura su una potenziale decisione sul buyback che potrebbe essere presa".
Il derivato
, che rappresenta una esposizione sintetica sul 9,99% del proprio capitale, "ha una vita di 3 anni, non pensiamo di espanderlo o chiuderlo, quindi resterà nel modo in cui è - ha detto il CEO - Non vediamo alcuna variazione nella posizione
".