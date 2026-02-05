BPER supera la guidance 2025 sui ricavi. Proposti dividendi per 1,37 miliardi di euro

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 2.100,2 milioni di euro. Ilsi attesta a 3.815,2 milioni di euro, lerisultano pari a 2.405,4 milioni, con il totale dei proventi operativi netti che ammonta a 6.589,3 milioni di euro (sopra la guidance indicata nei conti del terzo trimestre di 6,4 miliardi di euro).Gli oneri operativi sono pari a 3.013,5 milioni di euro e ilal 31 dicembre 2025 è pari al 45,7% (sopra la guidance di meno del 48%). Ilsi attesta a 24 p.b. (vs guidance per meno di 35 p.b.) con rettifiche di valore su attività al costo ammortizzato riferite ai finanziamenti verso clientela pari a 314 milioni di euro. La anca registra oneri di integrazione e impatti da PPA pari a 470,3 milioni di euro (al lordo dell'effetto fiscale).Lesi attestano a 422,2 miliardi di euro. Ladiretta da clientela si attesta a 168,7 miliardi. La raccolta gestita è pari a 81,9 miliardi; la raccolta amministrata ammonta a 147,7 miliardi; il dato relativo alle polizze vita è pari a 24 miliardi. I crediti netti verso la clientela sono pari a 128,7 miliardi. L'incidenza deiverso clientela a livello lordo (NPE ratio lordo) è pari al 2,1% e a livello netto (NPE ratio netto) all'1,0%Il CdA ha proposto il pagamento dicomplessivi pari a 1.368 milioni di euro (+60% fy/fy), al lordo dell'acconto distribuito a novembre 2025, con unal 75%Viene sottolineato che le attività propedeutiche all'BPER-sono "in pieno svolgimento" con fusione entro fine aprile 2026."L'anno 2025, caratterizzato da una costante instabilità del contesto geo-politico e macroeconomico, ha visto il nostro Gruppo, da quelli del Piano Industriale all'esecuzione dell'operazione su Banca Popolare di Sondrio - ha dichiarato l'- È stato un anno molto intenso, durante il quale abbiamo lavorato a pieno ritmo, e i risultati presentati oggi sono la prova della nostra capacità di continuare a rispettare gli impegni presi con il mercato e con tutti i nostri stakeholders"."La focalizzazione sulla buona riuscita dell'operazione su Banca Popolare di Sondrio non ha distolto l'attenzione dall'attività di sviluppo del business, come dimostrato dalla crescita dei volumi e delle commissioni, dalle nuove erogazioni a favore di privati e imprese per oltre 25 miliardi di euro a livello di Gruppo, dalla costante solidità di tutti gli indici patrimoniali e di liquidità e dalla robusta qualità degli asset - ha aggiunto - Sono risultati non scontati, dato il contesto generale, e per questo motivo di grande soddisfazione e per i quali ringrazio tutte le colleghe e i colleghi., grazie alla presenza ancora più radicata e capillare in tutta Italia, in particolare nelle regioni del Nord a più alta produttività, e alla forte penetrazione nel mercato dei privati, delle imprese e nella gestione del risparmio. Abbiamo iniziato il 2026 con immutato orientamento al risultato, pronti a portare a termine l'integrazione e a confermare il nostro percorso di crescita come Gruppo, continuando a generare valore tangibile per i nostri azionisti, clienti e territori".