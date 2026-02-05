Borse europee poco mosse con focus su BoE e BCE. A Milano sale BPER dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, mentre gli investitori digeriscono le decisioni della Bank of England e della Banca centrale europea
. La prima ha deciso
di lasciare i tassi invariati al 3,75%, ma è stata sul punto di votare per un taglio, con i membri del comitato divisi 5 a 4 a favore del mantenimento, dopo che le previsioni aggiornate mostrano un'inflazione al di sotto dell'obiettivo, un rallentamento della crescita e un aumento della disoccupazione. Il governatore Andrew Bailey è stato ancora una volta l'ago della bilancia
e ha affermato che la sua "prospettiva di fondo è in linea con la visione dello staff di una domanda più debole" e che "se tutto va bene, ci dovrebbe essere margine per un'ulteriore riduzione del tasso di sconto quest'anno".
La BCE
dovrebbe lasciare i tassi al 2%
e i mercati osserveranno il posizionamento della presidente Christine Lagarde sul dilemma bassa inflazione/euro forte.
Sul fronte macroeconomico
, gli ordini industriali in Germania
sono aumentati
del 7,8% a dicembre rispetto al mese precedente, contro attese degli analisti per un calo.; in Francia
, è calata
a sorpresa a dicembre la produzione industriale (-0,7% m/m) e manifatturiera (-0,8%); in Italia
, le vendite al dettaglio hanno registrato
un calo sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%) a dicembre; in Eurozona
, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,5% a dicembre.
Continua la stagione delle trimestrali
in Europa: BNP Paribas
ha battuto
le attese sull'utile netto al 2025 e alzato gli obiettivi a medio termine; BBVA
ha registrato
un utile netto record nel 2025 grazie a una solida performance in Spagna e Messico; Arcelormittal
ha mostrato
un EBITDA resiliente a 6,5 miliardi di dollari (-7% su base annua) nonostante le difficoltà, con prospettive positive per il 2026; Shell
ha registrato
nel quarto trimestre un utile netto di 3,3 miliardi di dollari, inferiore alle attese e in calo dell'11% su base annua; Maersk
ha previsto
profitti in calo nel 2026 e annunciato taglio di 1.000 posti di lavoro.A Piazza Affari l'attenzione è sui conti di BPER
, risultati sopra le attese, con il CEO Gianni Franco Papa che ha detto
in call con gli analisti che il gruppo è "ben in anticipo sul piano", che sarà aggiornato nel secondo semestre dopo il completamento dell'integrazione di Pop Sondrio, e che il gruppo rimane
"impegnato a remunerazione generosa".
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,18. Crollo dell'oro
(-2,32%), che ha toccato 4.848,8 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,05%) si attesta su 64,46 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +62 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,49%. Tra gli indici di Eurolandia
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 49.325 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+0,7%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo BPER Banca
(+2,76%), STMicroelectronics
(+1,93%), Banca Popolare di Sondrio
(+1,82%) e Amplifon
(+1,79%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -2,70%. Fiacca Intesa Sanpaolo
, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%. Discesa modesta per Lottomatica
, che cede un piccolo -1,13%. Pensosa Hera
, con un calo frazionale dell'1,04%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Webuild
(+2,76%), Cementir
(+2,70%), Anima Holding
(+1,98%) e Maire
(+1,96%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Safilo
, che ottiene -4,12%. Calo deciso per BFF Bank
, che segna un -2,43%. Tentenna Alerion Clean Power
, con un modesto ribasso dell'1,48%. Giornata fiacca per Brembo
, che segna un calo dell'1,27%.