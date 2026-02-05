Londra: brillante l'andamento di Experian

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Experian
evidenzia un declino dei corsi verso area 25,72 sterline con prima area di resistenza vista a 26,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)