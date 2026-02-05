Milano 11:35
46.496 -0,30%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:35
10.376 -0,26%
Francoforte 11:35
24.545 -0,24%

Londra: brillante l'andamento di Experian

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Experian
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Experian evidenzia un declino dei corsi verso area 25,72 sterline con prima area di resistenza vista a 26,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```