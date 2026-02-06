Londra: calo per Experian

società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,05%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 25,22 sterline con prima area di resistenza vista a 25,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)