Nuovo BTP a 15 anni, agli investitori esteri va l'83,7% dell'emissione. Rilevante il Medio Oriente

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BofA

Citibank

Deutsche Bank

Goldman Sachs

J.P. Morgan

(Teleborsa) - All'emissione tramite sindacato del, con scadenza 1° ottobre 2041 e cedola annua del 3,95%, hanno partecipato circaper una domanda record che ha superato i 157 miliardi di euro. Il 45% dell'emissione è stato assegnato a fund manager mentre le banche si sono aggiudicate il 23,7% dell'ammontare complessivo. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).Gli investitori con unhanno sottoscritto una quota rilevante, pari al 27,7% (di cui il 12,6% è stato assegnato a banche centrali e istituzioni governative e il 15,1% a fondi pensione e assicurazioni). Agli hedge fund è stata allocata una quota residuale pari al 3,6% dell'emissione.La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di circa 40 paesi: glisi sono aggiudicati la maggior parte dell'emissione (83,7%), mentre gline hanno sottoscritto il 16,3%.Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento è stata sottoscritta in, in particolare da Regno Unito (36%), paesi scandinavi (10,5%), Francia (9,4%) penisola iberica (7,3%), Germania, Austria e Svizzera (6,4%) e in altri Paesi europei (5,4%). Una quota rilevante è stata sottoscritta da investitori in(8,1%) mentre il resto dell'emissione è stato allocato presso altri investitori esteri.Il collocamento è stato effettuato mediantee dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.