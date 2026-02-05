MutuiOnline.it: Bce ancora ferma sui tassi, a gennaio TAN medio del tasso fisso al 3,43%

(Teleborsa) - Dopo la decisione della scorsa settimana da parte dellanonostante le pressioni da parte del, anche lanella prima riunione di politica monetaria dell’anno. Quello sui depositi, mentre i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e marginali si confermano rispettivamente al 2,15% e al 2,40%. Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso oggi dall’Eurotower,Le prospettive per il futuro, tuttavia, rimangono incerte, soprattutto considerando le tensioni a livello geopolitico e commerciale. Il Consiglio conferma, dunque, che continuerà a seguire un approccio guidato dai dati per le decisioni future.Guardandoquelli attuali si mantengono su livelli più che accettabili rispetto al recente passato. Infatti, il TAN medio annuale dei mutui a 20 e 30 anni nel 2023 – anno in cui il mercato ha visto un sensibile aumento dei tassi rispetto al precedente – si attestava al 3,69% per il fisso e al 3,85% per il variabile contro il 3,43% (fisso) e il 2,65% (variabile) attuale.Nel 2024 l’inizio del ciclo di tagli da parte della Bce a partire da giugno ha portato a un calo del fisso, sceso in media al 2,99% (rata 554 euro al mese, 22 euro in meno rispetto a oggi), mentre il variabile toccava livelli più alti degli ultimi 10 anni, con un TAN medio annuale pari al 4,67% (rata 641 euro, ben 104 euro in più rispetto a ora).L’anno scorso il tasso indicizzato all’, con la media annuale che è scesa sotto quella del fisso arrivando al 2,70% (rata 539 euro), mentre i finanziamenti a rata bloccata si sono mantenuti al 3,06%, per una media di 557 euro al mese, 19 euro in meno rispetto a ora. I rialzi della seconda parte del 2025 hanno poi portato il fisso a salire fino al valore attuale, tasso comunque più conveniente rispetto al 2023 anche se lontano da quello registrato nel 2022, quando TAN medio annuale era al 2,33% (rata mensile 522 euro, 54 euro in meno rispetto a ora), mentre il variabile si mantiene stabile, oltre 100 punti base in più basso rispetto al 2023 e poco più di un punto percentuale maggiore rispetto al 2022 quando era all’1,53% (rata 484 euro, 53 euro più bassa di oggi).Secondo i, ilmentre per quanto riguarda il tasso fisso si osserva un aumento di altri 10 punti base rispetto al mese scorso. I finanziamenti a tasso indicizzato all’Euribor, dunque, si confermano oggi i più convenienti, con un tasso d’interesse medio – considerando sia i mutui standard che le offerte green - del 2,65% che scende al 2,21% delle migliori offerte presenti sul mercato. I mutui a tasso fisso, invece, a gennaio si attestano su un TAN medio del 3,43% (standard e green), che rispetto a 12 mesi fa significa un aumento di 60 punti base, dal momento che a gennaio 2025 la media era del 2,83%.Rispetto a 12 mesi fa, dunque, su un mutuo ventennale a tasso fisso da 180.000 euro oggi la rata mensile media risulta essere più alta di 54 euro (983 euro contro 1.037 euro),Scegliendo un tasso variabile la rata media è invece 70 euro al mese più leggera rispetto al fisso (967 euro), per un risparmio totale di 16.900 euro sui 20 anni di mutuo., commenta: "In questo inizio di 2026 la forbice tra tasso fisso e variabile si è ulteriormente aperta a favore di quest’ultima tipologia di finanziamento, il cui TAN medio risulta essere quasi 80 punti base più conveniente. Nonostante ciò,Aumentano tuttavia le richieste per il tasso variabile, al 6,1% del totale, che raggiungono il livello più alto dal 2023. Il risparmio immediato che garantisce oggi il variabile sta attirando una quota di consumatori in crescita, cosa comprensibile considerando che analizzando le curve forward dell’Euribor, il variabile potrebbe rimanere più conveniente del fisso per oltre tre anni. E, operazione gratuita che permette di trasferire il finanziamento da una banca a un’altra cambiandone le condizioni".Secondo i dati dell’Osservatorio Immobiliare di MutuiOnline.it,. Anche guardando all’importo richiesto in Italia da chi accende un mutuo, a gennaio si registra il massimo storico con una media di 151.400 euro. Guardando al valore medio degli immobili nella Penisola, nel primo mese dell’anno si toccano i 234.200 euro, dato vicino al record storico rilevato nel 2019 (235.700 euro).Gli immobili con il prezzo medio al metro quadro maggiore sono quelli più recenti, ovvero costruiti negli ultimi 10 anni. Infatti,Tra i 2.300 euro/mq e i 2.200 euro/mq si trovano poi gli immobili costruiti tra i 10 e i 40 anni fa, mentre quelli con un’età tra i 40 e i 60 anni sono i più economici, con una media di 2.150 euro/mq. Tra le grandi città, Milano si conferma la più cara (3.470 euro/mq in media), seguita da Roma (2.287 euro/mq).