Mutui 2025 in ripresa: importo medio +3% a 138.500 euro, under 36 al 39%

(Teleborsa) - Nelcon l’importo medio richiesto che è cresciuto del 3% su base annua, raggiungendo i 138.538 euro. Un andamento favorevole si riscontra anche tra i più giovani:, e nei mutui prima casa una richiesta su due è stata presentata da un aspirante mutuatario con meno di 36 anni. A sostenere l’accesso al credito delle nuove generazioni ha contribuito in modo significativo il, utilizzato da più di un under 36 su tre (35%) per presentare domanda di finanziamento.Questi dati emergono dall’osservatorio congiuntoche certifica un anno complessivamente positivo per il mercato dei mutui.Sul fronte dell’offerta,. Il tasso variabile, a seguito dei tagli della BCE, è diminuito diventando l’opzione più conveniente del mercato. Il fisso, che invece si è mosso al rialzo trainato dall’andamento dell’IRS (l’indice di riferimento europeo per questo tasso) è comunque rimasto su livelli sostenibili ed è stato la scelta preferita da più di 9 italiani su 10, anche grazie alle politiche degli istituti di credito, che hanno spinto questa tipologia di tasso contenendo gli spread applicati.Nel 2025 gli italiani hanno confermato il loro amore per il mattone e anzi, anche grazie al sostegno dei mutui, è aumentato il numero di compravendite che,. Fondamentale nel sostenere il mercato è stato il settore dei mutui; la percentuale di chi ha comprato casa tramite un finanziamento è cresciuta arrivando a superare il 47% nel terzo trimestre dello scorso anno.Guardando più da vicino ai dati emersi dall’si scopre che, nel 2025, il valore medio dell’immobile oggetto di, mentre sono aumentati la durata media del finanziamento, passata da 24 a 25 anni, e l’LTV (loan to value), passato da 71% a 73%.Significativoil peso percentuale delle richieste è diminuito del 20% su base annua, passando dal 29% del 2024 al 23% del 2025. Un calo dettato dall’andamento dei tassi; da un lato il variabile che è diminuito riducendo così la platea di mutuatari che potevano ottenere un vantaggio cambiando tasso, dall’altro il fisso che a seguito delle oscillazioni dello scorso anno ha ridotto ulteriormente i benefici legati a questa operazione.Se si limita l’analisi ai soli mutui richiesti per la prima casa emerge che è aumentato sia l’importo medio richiesto,Rimangono sostanzialmente stabili, invece, l’età media del richiedente (37 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni).Secondo le simulazioni dioggi per unle migliori offerte a tasso fisso disponibili online partono da un tasso (TAN) del 3,23% con rata di 613 euro. I tassi sono sensibilmente migliori per gli immobili di classe A o B, con i mutui green che partono da tassi (TAN) pari a 2,85% e una rata di 588 euro. Per la surroga, invece,Per quanto riguarda i tassi variabili, come detto, oggi risultano essere i più convenienti; le migliori offerte online, per un mutuo medio, partono da un tasso (TAN) pari a 2,29%, corrispondente ad una rata di 552 euro, quindi 61 euro in meno rispetto alla migliore fissa. Per gli immobili di classe A o B i tassi variabili green partono invece da 2,19%, con una rata di 546 euro.