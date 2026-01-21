Milano 14:16
Crisi Aeffe, Urso: “chiediamo all’azienda un piano di rilancio credibile e sostenibile”
(Teleborsa) - Si è tenuto un nuovo incontro al Mimit sulla crisi di Aeffe, gruppo del fashion & luxury titolare di marchi storici come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, a seguito dell’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi e della procedura di licenziamento collettivo.

Nel corso della riunione - convocata su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per monitorare l’evoluzione della vertenza - il Mimit ha ribadito la necessità che l’azienda presenti un piano di rilancio solido, anche attraverso il rafforzamento della compagine societaria, confermando al contempo la massima disponibilità a sostenerla con tutti gli strumenti a disposizione.

“Chiediamo all’azienda un piano di rilancio credibile, sostenibile e duraturo, in grado di offrire prospettive industriali e occupazionali concrete”, ha dichiarato Urso a margine del tavolo.

Il Mimit ha infine ribadito l’impegno a garantire un monitoraggio costante dell’evoluzione della crisi, programmando incontri con cadenza periodica. Il prossimo è stato fissato per il 2 marzo.
