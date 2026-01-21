Crisi Aeffe, Urso: “chiediamo all’azienda un piano di rilancio credibile e sostenibile”

Aeffe

procedura di composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Si è tenuto un nuovo incontro al Mimit sulla crisi di, gruppo del fashion & luxury titolare di marchi storici come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, a seguito dell’avvio dellae dellaNel corso della riunione - convocata su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per monitorare l’evoluzione della vertenza - il Mimit ha ribadito la, anche attraverso il, confermando al contempo la massima disponibilità a sostenerla con tutti gli strumenti a disposizione.“Chiediamo all’azienda un piano di rilancio credibile, sostenibile e duraturo, in grado di offrire prospettive industriali e occupazionali concrete”, ha dichiarato Urso a margine del tavolo.Il Mimit ha infine ribadito l’impegno a garantire un, programmando incontri con cadenza periodica. Il prossimo è stato fissato per il