Crisi Aeffe, Urso: “chiediamo all’azienda un piano di rilancio credibile e sostenibile”

(Teleborsa) - Si è tenuto un nuovo incontro al Mimit sulla crisi di Aeffe
, gruppo del fashion & luxury titolare di marchi storici come Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, a seguito dell’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi
e della procedura di licenziamento collettivo
.
Nel corso della riunione - convocata su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per monitorare l’evoluzione della vertenza - il Mimit ha ribadito la necessità che l’azienda presenti un piano di rilancio solido
, anche attraverso il rafforzamento della compagine societaria
, confermando al contempo la massima disponibilità a sostenerla con tutti gli strumenti a disposizione.
“Chiediamo all’azienda un piano di rilancio credibile, sostenibile e duraturo, in grado di offrire prospettive industriali e occupazionali concrete”, ha dichiarato Urso a margine del tavolo.
Il Mimit ha infine ribadito l’impegno a garantire un monitoraggio costante dell’evoluzione della crisi
, programmando incontri con cadenza periodica. Il prossimo è stato fissato per il 2 marzo
.